Глеб считает, что Зинченко уже стал одним из лидеров «Арсенала»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Александр Глеб оценил дебютный сезон Александра Зинченко в составе «канониров». Напомним, 26-летний защитник перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» прошлым летом.

«Зинченко – огромный молодец. В составе «Манчестер Сити» становился чемпионом, в «Арсенале» чуть не хватило. Зинченко уже стал одним из лидеров команды», — приводит слова Глеба Metaratings.

В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

По итогам сезона-2022/23 «Арсенал» стал вторым в турнирной таблице АПЛ.