Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед», в возвращении игрока заинтересована «Боруссия» Дортмунд

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может покинуть свою команду в это трансферное окно. TEAM Talk сообщает, что будущее англичанина на «Олд Траффорд» в данный момент выглядит туманным.

Источник также сообщает, что в возвращении своего бывшего футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия», в составе которой Санчо демонстрировал свой лучший футбол. Напомним, летом 2021 года «шмели» продали англичанина в «Манчестер Юнайтед» за сумму в районе 80 миллионов евро.

Санчо в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 6 голами и 3 ассистами. 23-летний Джедон не является стабильным игроком основы в «Манчестер Юнайтед».