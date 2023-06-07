В летнее трансферное окно полузащитник «Барселоны» Франк Кесси может перебраться на Туманный Альбион. Ранее сообщалось, что главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес сообщил хавбеку о намерении клуба расстаться с ним.

По информации портала Inter-News, «мерсисайдцы» предложили за 26-летнего футболиста от 40 до 45 миллионов евро. Отмечается, что теперь шансы «Интера» на трансфер Кесси близки нулю.

Кесси перешел в «Барселону» прошлым летом. За это время он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три голевых паса. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2026 года.