Ким Мин Джэ попрощался с партнёрами по «Наполи»

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ попрощался со своими партнёрами по команде. По информации от Calcio Napoli 24, кореец ожидает трансфера в другой чемпионат этим летом.

Ранее сообщалось, что перед переходом в новую команду Ким Мин Джэ должен пройти военную службу у себя на родине. Фаворитом на трансфер в данный момент считается «Манчестер Юнайтед», где защитник должен заменить Гарри Магуайра. «Красные дьяволы» готовы заплатить «Наполи» отступные за корейца в размере 60 миллионов евро.

Напомним, в своём единственном сезоне за «Наполи» Ким Мин Джэ помог клубу выиграть первый за 33 года чемпионский титул Серии А.