«Астон Вилла» проявляет серьёзный интерес к Магуайру

«Астон Вилла» всерьёз намерена побороться за трансфер капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Как сообщает Football Insider, команда Унаи Эмери хочет заполучить англичанина этим летом в рамках своей крупной трансферной кампании.

Сам Магуайр может быть вынужден покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за желания руководства с ним расстаться. Гарри не против остаться, но хочет получать стабильную игровую практику, чего ему не могут гарантировать на «Олд Траффорд».

Напомним, Магуайр выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года, когда перешёл из «Лестера». В этом сезоне Гарри потерял место в стартовом составе команды.