Форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст покинет клуб в летнее трансферное окно.

Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Вегхорст в списке шести футболистов, на которых не рассчитывает главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. По сообщениям журналиста, на 30-летнего нидерландца претендует «Эвертон», которому удалось сохранить свою прописку в АПЛ на новый сезон. Помимо этого, в услугах игрока заинтересованы несколько испанских команд.

В сезоне-2022/23 Вегхорст принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 14 миллионов евро.

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