«Манчестер Юнайтед» может продать Элангу летом, цена вопроса – 20-25 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» задумывается над продажей своего молодого таланта Антони Эланги. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в стане «красных дьяволов» всерьёз рассматривают вариант с расставанием с шведским вингером.

Источник сообщает, что предметный интерес к футболисту в данный момент проявляет «РБ Лейпциг». «Манчестер Юнайтед» может согласиться на продажу, если получит предложение в размере 20-25 миллионов евро.

Сообщается, что «РБ Лейпциг» уже выходил на контакт с «Манчестер Юнайтед», но сделка пока находится на начальной стадии. К Эланге проявляют интерес и другие клубы.