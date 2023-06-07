«Челси» повесил внушительный ценник на Хаверца

Лондонский «Челси» готов расстаться с нападающим Каем Хаверцом на определенных условиях. Как стало известно журналистам The Guardian, руководство «пенсионеров» готово продать 23-летнего немца, если за него заплатят не меньше 75 миллионов фунтов.

Хаверц, в свою очередь, сообщил боссам «пенсионеров» о желании сменить команду. В услугах форварда заинтересованы мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

Срок действующего контракта Кая с «пенсионерами» рассчитан до середины 2025 года. В минувшем сезоне Английской премьер-лиги нападающий провел 35 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.