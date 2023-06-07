Французский полузащитник Н'Голо Канте перешёл в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Трудовой договор между сторонами рассчитан до 2025 года. Ранее все тот же Романо заявил, что 32-летний хавбек будет зарабатывать в новом клубе 100 миллионов евро за сезон.

Напомним, последние семь лет Канте защищал цвета лондонского «Челси», за который провел 269 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач.

Ранее состав саудовского «Аль-Иттихада» пополнила другая звезда — Карим Бензема, который подписал контракт на три года с окладом почти в 200 млн евро за сезон.