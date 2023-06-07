«Челси» включился в гонку за Вейгу

Лондонский «Челси» стал ещё одним претендентом на трансфер полузащитника «Сельты» Габри Вейги. По информации от Football London, «пенсионеры» ворвались в гонку за хавбеком.

Источник сообщает, что новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино является большим поклонником Вейги и хочет видеть испанца в своей команде. Отмечается, что в контракте Габри с «Сельтой» есть сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

Вейга ранее также находился на радаре у других топ-клубов из Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль». В «Челси» Габри может заменить Мэйсона Маунта. В прошедшем розыгрыше Ла Лиги полузащитник отметился 11 голами и 3 ассистами.