Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в шорт-лист двух клубов из Саудовской Аравии.

Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, в услугах 33-летнего футболиста заинтересованы «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб». По информации источника, оба клуба уже связались с представителями «Челси» для уточнения возможности данного трансфера. Романо отмечает, что Обамеянг точно не останется в лондонском клубе, однако его приоритетом для продолжения карьеры является европейский клуб.

В прошедшем сезоне игрок забил три мяча и отдал один голевой пас в 22 матчах во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость габонца в 7 миллионов евро.