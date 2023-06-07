«Барселона» никогда не рассматривала трансфер Бруно Гимараэса

Каталонская «Барселона» вряд ли сможет заполучить у «Ньюкасла» полузащитника Бруно Гимараэса. По информации от Sport, «сине-гранатовые» никогда всерьёз не рассматривали трансфер бразильца, так как понимали, что не могут позволить себе сделку с финансовой точки зрения.

Напомним, Гимараэс перебрался в «Ньюкасл» в январе 2022 года и с тех пор добился серьёзного прогресса. Бразилец в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги помог «Ньюкаслу» финишировать в зоне Лиги чемпионов.

25-летний Гимараэс записал на свой актив 4 гола и 5 результативных передач в последнем розыгрыше чемпионата Англии.