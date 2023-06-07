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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» расстанется с шестью игроками слухи

07 Июня 2023 • 09:59 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» планирует провести чистку состава этим летом.

Известный инсайдер Фабрицио Романо написал на своей страничке в социальной сети о том, что наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не рассчитывает на целый ряд футболистов. По данным источника, скорее всего, из команды уйдут голкипер Дин Хендерсон, защитники Гарри Магуайр, Эрик Байи, Алекс Теллес, полузащитник Донни ван де Бек и форвард Ваут Вегхорст.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и обеспечил себе путевку в новый розыгрыш Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алекс Теллес Эрик Байи Гарри Магуайр Эрик тен Хаг Донни ван де Бек Дин Хендерсон Фабрицио Романо Ваут Вегхорст трансферы футбола - лето 2023
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