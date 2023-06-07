Макаллистер прошёл медосмотр в «Ливерпуле», сегодня игрок должен подписать контракт

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер вплотную приблизился к переходу в новую команду. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, аргентинский хавбек вчера прошёл медосмотр в стане «Ливерпуля». Источник отмечает, что уже сегодня футболист поставит подпись под контрактом с командой Юргена Клоппа.

Ранее сообщалось, что за Макаллистера «Ливерпуль» заплатит более 60 миллионов евро. Тем не менее, «скаузеры» намерены заполучить в состав ещё одного полузащитника помимо аргентинца.

Напомним, Макаллистер в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, будучи стабильным игроком основы.