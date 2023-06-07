«Барселона» приняла решение подписать Канселу на правах аренды

Каталонская «Барселона» определилась с приоритетным кандидатом для усиления правого фланга обороны. Как сообщает инсайдер Хоаким Пьера, «сине-гранатовые» приняли решение подписать у «Манчестер Сити» Жоау Канселу на правах аренды.

Напомним, «Бавария» ранее отказалась выкупать португальца на постоянной основе за 70 миллионов евро. За мюнхенский клуб Жоау выступал во второй половине прошедшего сезона на правах аренды.

«Манчестер Сити» хочет избавиться от Канселу, так как игрок не входит в планы Гвардиолы. Ещё одним заинтересованным в трансфере клубом является лондонский «Арсенал».