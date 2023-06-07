«Эвертон» хочет купить минимум двух нападающих, одна из целей – Мусса Дембеле

Английский «Эвертон» этим летом хочет усилиться как минимум двумя нападающими. Как сообщает в социальных сетях журналист Марк Дуглас, одним из главных кандидатов для «ирисок» является Мусса Дембеле, который доступен на рынке на правах свободного агента после ухода из «Лиона».

26-летний Дембеле закончил последний сезон с тремя голами в чемпионате Франции. Мусса активно ищет себе новый клуб и хочет перезапустить карьеру в другом чемпионате.

Напомним, Дембеле ранее также успел поиграть за шотландский «Селтик» и мадридский «Атлетико», за который выступал в позапрошлом сезоне на правах аренды.