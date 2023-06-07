Фердинанд: «Арсенал» мог помешать «Манчестер Сити», но рассыпался как карточный домик»

Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о потенциальном требле «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

«Арсенал» имел все шансы помешать «Манчестер Сити», лондонцы лидировали почти весь сезон. Они были в позиции лидера, но в концовке рассыпались как карточный домик. Финал Кубка «МЮ» - «Сити»? Все закончилось, не успев начаться», - передает слова Фердинанда The Sun.

Напомним, что «Манчестер Сити» отпраздновал очередное чемпионство в Премьер-лиге, а также стал триумфатором Кубка Англии.

В ближайший уик-энд подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют против миланского «Интера» в финале Лиги чемпионов.