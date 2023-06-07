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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб Роналду подпишет нападающего из АПЛ

07 Июня 2023 • 07:51 Комментировать

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха близок к переезду из Английской премьер-лиги в Саудовскую Аравию, где заинтересованность в его услугах проявляет «Аль-Наср».

Как стало известно журналисту Руди Галетти, ивуарийский нападающий договорился с саудитами о трансфере. Сторонам осталось официально оформить сделку.

Ранее в СМИ сообщалось, что контракт Заха с «Аль-Насром» будет рассчитан на три года. Его заработок за это время составит чуть больше 50 миллионов евро.

Контракт Уилфрида с «Кристал Пэлас» истекает в конце текущего месяца. В минувшем розыгрыше АПЛ нападающий провел 27 поединков, отметившись семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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