Гюндоган: «Я люблю Милан»

Всю жизнь выступавший либо в немецком, либо в английском чемпионате Илкай Гюндоган неожиданно признался в любви к итальянскому Милану. По его словам, его очень многое связывает с городом итальянской моды.

- Я очень привязан к Италии, особенно к Милану. Моя супруга прожила там несколько лет, там родился мой сын. Я очень люблю прилетать в Италию, - цитирует слова Гюндогана pianetamilan.it.

Немецкий полузащитник забил два гола в недавнем финале Кубка Англии, принеся очередной трофей своему клубу - «Манчестер Сити». Он выступает за свой нынешний клуб с 2016 года, придя туда одновременно с Гвардиолой.