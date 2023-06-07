Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган: «Я люблю Милан»

07 Июня 2023 • 04:38 Комментировать

Всю жизнь выступавший либо в немецком, либо в английском чемпионате Илкай Гюндоган неожиданно признался в любви к итальянскому Милану. По его словам, его очень многое связывает с городом итальянской моды.

- Я очень привязан к Италии, особенно к Милану. Моя супруга прожила там несколько лет, там родился мой сын. Я очень люблю прилетать в Италию, - цитирует слова Гюндогана pianetamilan.it.

Немецкий полузащитник забил два гола в недавнем финале Кубка Англии, принеся очередной трофей своему клубу - «Манчестер Сити». Он выступает за свой нынешний клуб с 2016 года, придя туда одновременно с Гвардиолой. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
04:38 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Я люблю Милан»
02:56 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Сезон сложился для меня неоднозначно, но в конце всё нормализовалось»
01:40 · Англия. Премьер-лига
Президент «Баварии» ответил на вопрос о Кейне
01:10 · Англия. Премьер-лига
У Рабио есть два варианта продолжения карьеры
06 Июня
23:39 · Англия. Премьер-лига
Канте перейдёт в «Аль-Иттихад» 1
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит Пулишича, интерес проявляет гранд Серии А
23:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативами Мин Джэ
22:56 · Англия. Премьер-лига
Заха получил грандиозное предложение от «Аль-Насра»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед» слухи
22:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и Магуайр скоро проведут переговоры о прекращении сотрудничества
22:41 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа заинтересовал клуб из Саудовской Аравии
22:27 · Англия. Премьер-лига
Лингард попрощался с «Ноттингем Форест»
22:26 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» претендует на двух дорогостоящих испанцев слухи
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» запрашивает солидную сумму за Дина Хендерсона у «Ноттингем Форест»
21:50 · Англия. Премьер-лига
Заха не перейдёт в Саудовскую Аравию слухи
Все новости
Рекомендуем