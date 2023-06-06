Мерсон: «Манчестер Сити» должен всеми способами удержать Гюндогана»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился комментарием о возможном уходе полузащитника Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что 23-летний хавбек близок к переходу в «Барселону».

«Не представляю, как «Манчестер Сити» сможет заменить Гюндогана, если он решит уйти. Таких игроков немного. Он один из тех, кто может решить судьбу матча в одиночку. «Манчестер Сити» должен всеми способами удержать его», — цитирует Мерсона Sky Sports.

В сезоне-2022/23 Гюндоган забил 11 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах с учетом всех турниров. 30 июня у него истекает контракт с «горожанами».