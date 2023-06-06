«Монако» может подписать вратаря «Челси» Менди

Голкипер «Челси» Эдуар Менди может сменить клубную прописку.

GFFN со ссылкой на Nice-Matin сообщает, что «монегаски» хотят приобрести 31-летнего Менди. Ранее в СМИ появилась информация о том, что лондонский клуб готов расстаться с целой группой футболистов, в число которых входит и Менди.

В минувшем сезоне сенегальский вратарь принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 17 мячей и один раз сыграл «на ноль». Трудовой договор Менди с «Челси» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.