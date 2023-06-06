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Футболиста «Манчестер Юнайтед» обвинили в домашнем насилии

06 Июня 2023 • 16:59 Комментировать (1)

Габриэла Каваллин, которая ранее имела отношения с вингером «Манчестер Юнайтед» Антони, подала заявление в полицию Сан-Паулу. Девушка обвиняет футболиста в домашнем насилии, угрозах и нанесении телесных повреждений. Об этом рассказывает Globo Esporte.

Антони и «Манчестер Юнайтед» пока что никак не отреагировали на обвинения.

В сезоне 2022/2023 Антони провёл за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей. В них 23-летний футболист записал на свой счёт десять голов и пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» в завершившемся сезоне занял третье место в Премьер-лиге. Также «красные дьяволы» выиграли Кубок английской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
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Комментарии (1)
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Alex1972
06 Июня 2023 в 17:06
Бедный Антони... Он ещё от "насилия" на поле над ним не оправился, а тут ещё это.. Хе..
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