«Тоттенхэм» изучает возможность трансфера Магуайра

Во вторник «Тоттенхэм» объявил о назначении Анге Постекоглу на должность главного тренера команды. Теперь лондонский клуб настроен поддержать австралийского специалиста на летнем трансферном рынке. Как сообщает Daily Mail, «шпоры» изучают возможность трансфера защитника Гарри Магуайра из «Манчестер Юнайтед».

Из-за своих ошибок на поле Магуайр ранее потерял твёрдое место в основе «Манчестер Юнайтед». Футболист регулярно сталкивался с серьёзной критикой. Смена клуба может быть хорошим вариантом для 30-летнего игрока.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Гарри Магуайра в 25 миллионов евро.