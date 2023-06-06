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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саудовские клубы хотят переманить ещё трёх звёзд из АПЛ

06 Июня 2023 • 15:55 Комментировать

Клубы Саудовской Аравии собирают звёзд. В саудовской лиге уже выступает Криштиану Роналду. Очень скоро туда должен переехать и Карим Бензема. Также есть шансы увидеть ближайшим летом в Саудовской Аравии Лионеля Месси и Н’Голо Канте. Переговорщики по трансферу француза уже прибыли в Лондон.

Как стало известно Relevo, целью делегации из Саудовской Аравии в Англии является не только Канте. По данным источника, саудовцам интересны Роберто Фирмино и Илкай Гюндоган, которых летом можно подписать бесплатно.

В то же время журналист Бен Джейкобс в социальных сетях пишет о том, что в 2024 году саудовцы хотят осуществить переезд в свою лигу Хынмин Сона из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Сити Роберто Фирмино Илкай Гюндоган Н'Голо Канте Сон Хынмин трансферы футбола - лето 2023 Саудовская Аравия
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