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Ким пройдёт военную службу перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»

06 Июня 2023 • 15:19 Комментировать

Защитник Ким Мин Джэ в летнее трансферное окно сменит «Наполи» на «Манчестер Юнайтед». Прежде чем присоединиться к «красным дьяволам», 26-летний футболист пройдёт военную службу на родине. Об этом рассказывает авторитетный портал Goal со ссылкой на Il Mattino.

Как известно, в Южной Корее закон требует от всех граждан прохождения военной службы. Исключения делаются только за серьёзные достижения на международном уровне с национальной сборной.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может заплатить за трансфер Кима 60 миллионов евро.

Отметим, что «Наполи» Ким Мин Джэ представляет с лета прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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