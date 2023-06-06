Ким пройдёт военную службу перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Ким Мин Джэ в летнее трансферное окно сменит «Наполи» на «Манчестер Юнайтед». Прежде чем присоединиться к «красным дьяволам», 26-летний футболист пройдёт военную службу на родине. Об этом рассказывает авторитетный портал Goal со ссылкой на Il Mattino.

Как известно, в Южной Корее закон требует от всех граждан прохождения военной службы. Исключения делаются только за серьёзные достижения на международном уровне с национальной сборной.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может заплатить за трансфер Кима 60 миллионов евро.

Отметим, что «Наполи» Ким Мин Джэ представляет с лета прошлого года.