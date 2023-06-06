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«Челси» активизирует попытки приобрести Кайседо

06 Июня 2023 • 14:46 Комментировать

Лондонский «Челси» в ближайшие дни усиленно начнёт работать над трансфером полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от журналиста Бена Джейкобса, после того, как «пенсионеры» упустили Мануэля Угарте, внимание руководства полностью направлено на трансфер Кайседо.

Ранее отмечалось, что Кайседо отпустят только за сумму свыше 90 миллионов евро. Мойсес также интересен «Арсеналу» и «Ньюкаслу», поэтому «Челси» будет непросто выиграть конкуренцию.

Напомним, в конце января Кайседо хотел перейти в «Арсенал», но трансфер эквадорца в команду Микеля Артеты так и не состоялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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