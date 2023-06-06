«Ноттингем Форест» ведёт продвинутые переговоры по трансферу Дина Хендерсона

«Ноттингем Форест» имеет хорошие шансы на трансфер голкипера Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед». Напомним, прошлый сезон англичанин провёл в составе «лесников» на правах аренды. Сейчас же команда Стива Купера хочет оформить трансфер на постоянной основе.

По информации от Talksport, «Ноттингем Форест» в данный момент ведёт продвинутые переговоры с «Манчестер Юнайтед» о полноценном выкупе Хендерсона. Сам Дин открыт к полноценному переходу.

Отметим, что Хендерсон пропустил вторую половину сезона из-за травмы, из-за чего «Ноттингем Форест» арендовал у «ПСЖ» Кейлора Наваса.