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«Ноттингем Форест» ведёт продвинутые переговоры по трансферу Дина Хендерсона

06 Июня 2023 • 14:17 Комментировать

«Ноттингем Форест» имеет хорошие шансы на трансфер голкипера Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед». Напомним, прошлый сезон англичанин провёл в составе «лесников» на правах аренды. Сейчас же команда Стива Купера хочет оформить трансфер на постоянной основе.

По информации от Talksport, «Ноттингем Форест» в данный момент ведёт продвинутые переговоры с «Манчестер Юнайтед» о полноценном выкупе Хендерсона. Сам Дин открыт к полноценному переходу.

Отметим, что Хендерсон пропустил вторую половину сезона из-за травмы, из-за чего «Ноттингем Форест» арендовал у «ПСЖ» Кейлора Наваса.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Дин Хендерсон трансферы футбола - лето 2023
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