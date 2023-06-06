Канте предложат большие деньги в Саудовской Аравии, переговорщики уже в Лондоне

Н’Голо Канте может войти в число статусных футболистов, которые продолжат карьеру в Саудовской Аравии. Как известно, интерес к 32-летнему полузащитнику «Челси» проявляют «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, переговорщики из Саудовской Аравии уже прибыли в Лондон, чтобы сделать Канте предложение. Зарплата игрока может достигнуть 100 миллионов евро за сезон.

Напомним, что действующий контракт Н’Голо Канте с «Челси» рассчитан до конца июня. За лондонский клуб француз выступает с лета 2016 года после трансфера из «Лестера».