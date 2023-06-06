Гвардиола: «Понятия «провал» не существует в спорте»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что такого понятия, как «провал» не должно быть в спорте. Испанский специалист объяснил свою позицию в интервью официальному сайту УЕФА.

«Понятия «провал» не существует в спорте. Признать свой провал – это означает, что ты обесцениваешь усилия соперника. Если ты провалился, разве это не значит, что ты считаешь игру соперника недостаточно хорошей? Всё дело в усилиях», – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, в субботу Гвардиола будет иметь очередной шанс выиграть Лигу чемпионов во главе «Манчестер Сити». Его команда встретится в финале с миланским «Интером».