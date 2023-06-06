Трансфер Месси может повлиять на судьбу игрока «Манчестер Сити»

Лионель Месси этим летом может вернуться в родную «Барселону». Как уже сообщалось, каталонский клуб может подписать аргентинца в ближайшие недели, призывая его немного подождать.

Журналист Тони Хуанмарти в социальных сетях также отмечает, что если «Барселона» вернёт Лионеля Месси, то вариант с подписанием Илкая Гюндогана будет заморожен. Заморожен, но не исключён.

Отметим, что действующий контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня.

Напомним, что на выходных было объявлено об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ» после двух проведённых сезонов. Помимо «Барселоны», на 35-летнего аргентинца также претендуют «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».

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