Австралийский специалист Анге Постекоглу, до недавнего времени занимавший пост главного тренера шотландского «Селтика», трудоустроился в Английской премьер-лиге. Новым местом работы наставника стал лондонский «Тоттенхэм».

Как сообщается на официальном сайте «шпор», с 57-летним тренером подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

Напомним, что прошлый сезон «Тоттенхэм» начинал под руководством Антонио Конте. После увольнения итальянского специалиста исполняющим обязанности наставника был назначен Райан Мэйсон. По итогам сезона лондонцы заняли восьмое место в АПЛ.