Маунт окончательно отказал «Ливерпулю»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт отказал «Ливерпулю». По информации от Relevo, англичанин дал понять представителям мерсисайдцев, что не намерен присоединяться к команде Юргена Клоппа.

Отмечается, что приоритетным вариантом для Мэйсона является «Манчестер Юнайтед», который, в отличие от «Ливерпуля», будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Челси» требует за своего полузащитника 80 миллионов евро, хоть у игрока и остаётся всего год по контракту.

Напомним, у Маунта произошёл конфликт с руководством «Челси», из-за чего воспитанник лондонцев близок к уходу из команды.