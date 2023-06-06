Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Только один игрок «Манчестер Юнайтед» хуже Роналду – оценки Goal

06 Июня 2023 • 12:42 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» завершил чемпионат Англии на третьей позиции и получил билет в групповой этап Лиги чемпионов. Журналисты авторитетного портала Goal поставили оценки футболистам «красных дьяволов». Звёздный Криштиану Роналду, который в конце осени покинул клуб после скандального интервью, получил только 3 балла из 10. Более низкую оценку имеет только хавбек Донни ван де Бек – 2 балла из 10.

Самые высокие оценки получили Маркус Рэшфорд (10 баллов), Каземиро, Лисандро Мартинес и Бруну Фернандеш (по 9 баллов).

В сезоне 2022/2023 Роналду успел провести за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей. В них португалец забил три гола и отдал два голевых паса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Каземиро Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Лисандро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
13:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Понятия «провал» не существует в спорте»
13:16 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Месси может повлиять на судьбу игрока «Манчестер Сити»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Маунт окончательно отказал «Ливерпулю»
12:42 · Англия. Премьер-лига
Только один игрок «Манчестер Юнайтед» хуже Роналду – оценки Goal
12:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить Хёйлунна
12:26 · Россия. Первая лига
Тренер «Акрона» Калешин назвал самого недооценённого футболиста мира
12:19 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу возглавит «Тоттенхэм» до конца дня вторника
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет усилиться игроком «Баварии»
11:23 · Англия. Премьер-лига
На Гюндогана претендуют три клуба
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» просит 93 миллиона евро за Кайседо
10:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не отпустит Маунта дешевле, чем за 80 миллионов евро
10:23 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер сегодня должен пройти медосмотр в «Ливерпуле»
10:21 · Англия. Премьер-лига
Рамос дал совет Кейну, где продолжить карьеру
10:07 · Англия. Премьер-лига
Горецка может сменить «Баварию» на суперклуб АПЛ
08:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» определился с двумя трансферными целями
Все новости
Рекомендуем