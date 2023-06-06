Только один игрок «Манчестер Юнайтед» хуже Роналду – оценки Goal

«Манчестер Юнайтед» завершил чемпионат Англии на третьей позиции и получил билет в групповой этап Лиги чемпионов. Журналисты авторитетного портала Goal поставили оценки футболистам «красных дьяволов». Звёздный Криштиану Роналду, который в конце осени покинул клуб после скандального интервью, получил только 3 балла из 10. Более низкую оценку имеет только хавбек Донни ван де Бек – 2 балла из 10.

Самые высокие оценки получили Маркус Рэшфорд (10 баллов), Каземиро, Лисандро Мартинес и Бруну Фернандеш (по 9 баллов).

В сезоне 2022/2023 Роналду успел провести за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей. В них португалец забил три гола и отдал два голевых паса.