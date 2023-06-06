«Манчестер Юнайтед» хочет купить Хёйлунна

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести у «Аталанты» нападающего Расмуса Хёйлунна. По информации от Talksport, «красные дьяволы» проявляют серьёзный интерес к форварду.

Источник сообщает, что «Аталанта» согласится отпустить Хёйлунна за 45 миллионов евро. На футболиста претендуют и другие клубы, в том числе и представители Английской премьер-лиги. Тем не менее, самый предметный интерес пока исходит со стороны «Манчестер Юнайтед».

В своём дебютном сезоне в итальянской Серии А Хёйлунн отметился 9 голами и 2 результативными передачами. 20-летний форвард ранее выступал в Австрии в составе «Штурма».