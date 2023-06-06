Постекоглу возглавит «Тоттенхэм» до конца дня вторника

«Тоттенхэм» готовится объявить имя нового главного тренера. Им станет австралиец Анге Постекоглу, который в последние годы хорошо показывал себя в Шотландии у руля «Селтика».

Как сообщает в социальных сетях журналист Дэвид Орнштейн, «Тоттенхэм» объявит о назначении Постекоглу до конца дня вторника. 57-летний специалист уже подписал контракт на четыре года. Он станет первым тренером из Австралии в истории Премьер-лиги.

Напомним, что «Тоттенхэм» остался без тренера в конце марта, когда клуб покинул Антонио Конте. Команда завершила чемпионат Англии на восьмом месте и в следующем сезоне не выступит в еврокубках.