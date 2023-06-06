Пришло время прощаться: Какие футболисты завершили карьеру по итогам сезона

В Европе завершается футбольный сезон, и это время прощания. Многие футболисты прощаются с игрой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кого мы больше не увидим на футбольном поле.

Златан Ибрагимович («Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан» «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси»).

В воскресенье Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. К сожалению, в матче с «Вероной» теперь уже экс-форвард «Милана» на поле не вышел. Швед, который на протяжении всей своей карьеры был бойцом, всё же проиграл времени и травмам. Ещё в прошлом сезоне Ибрагимович полгода играл без крестообразной связки и помог «Милану» завоевать скудетто. К сожалению, в этом сезоне 41-летний швед всего 4 раза вышел на поле в составе клуба и 1 раз в составе сборной страны. В своём заключительном, как оказалось, поединке за «россонери» 18 марта Ибрагимович даже забил, хотя его команда и проиграла «Удинезе» 1:3. Швед точно останется в памяти тех, кто следил за футболом в конце нулевых годов. Пускай Ибрагимович не выиграл ничего более ценного, чем Лига Европа, зато его потрясающие голы и его харизма навсегда сделали его одним из лучших футболистов своей эпохи.

Хоакин Санчес («Бетис», «Валенсия», «Малага», «Фиорентина»).

Также в возрасте 41 года понял, что наиграл, Хоакин. Если вспоминать его игру, особенно в нулевых, может показаться, что полузащитник себя не реализовал в полной мере. Особенно обидно, что Хоакин не показывал лучшего своего футбола в сезоны, когда сборная Испании выигрывала трофеи. Да и вообще с победами у хавбека не густо. Хоакин завоевал всего три Кубка короля. Тем не менее Хоакин уж точно навсегда останется легендой «Бетиса», с которым он взял как раз два из трёх своих трофеев. За родную команду он провёл чуть менее 500 матчей и надолго останется в сердцах поклонников севильцев.

Франк Рибери («Мец», «Галатасарай», «Марсель», «Бавария», «Фиорентина», «Салернитана»).

Чуть-чуть до их возраста не доиграл Франк Рибери. Звезда «Баварии» конца нулевых и десятых годов, Рибери восхищал своей игрой. По сути, именно Рибери с Роббеном возродили былую славу «Баварии», которая стала угасать в начале века. Француз сделал себя сам. В начале карьеры он играл во второсортных клубах и вообще уехал в «Галатасарай», где всего за полгода заслужил приглашение в «Марсель». В 2007-м Рибери оказался в «Баварии», с которой завоевал 9 чемпионских титулов и выиграл Лигу чемпионов, получив титул лучшего игрока Европы. В 36 лет возраст дал о себе знать, и француз уехал в «Фиорентину», а потом оказался в «Салернитане». В текущем сезоне он успел всего два раза выйти на поле, после получил травму. На этом Рибери понял, что пришла пора вешать бутсы на гвоздь. Ещё октябре в возрасте 39 лет француз завершил игровую карьеру и стал тренером молодёжной команды своего последнего клуба.

Гарет Бэйл («Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси»).

Гарет Бэйл же наигрался уже в 33 года. Хотя, кажется, что в целом футбол давно перестал ему доставлять былое удовольствие. В десятых годах валлиец был настоящей звездой и стал первым футболистом в истории, за которого заплатили более 100 миллионов евро. «Реал» не испугался переступить этот порог и не прогадал. Бэйл в первом же сезоне забил в финале Лиги чемпионов, в решающем матче 2018 года оформил дубль. Это был четвёртый подобный трофей для валлийца. Их связка с Роналду и Бензема ВВС по праву считает одной из лучших в истории футбола. Тем не менее постепенно Бэйлу клубная игра наскучила, валлийцу явно не хватало мотивации. Он её находил исключительно в матчах за сборную страны. Бэйл сумел довести национальную команду Уэльса до полуфинала Евро, а в 2022-м вывести на чемпионат мира. Летом того года сложилась уникальная ситуация, когда форварду нужно было просто найти команду, чтобы поддерживать форму перед мундиалем. Бэйл провёл полгода в американском «Лос-Анджелесе», съездил на чемпионат мира, но уже не смог ничего показать. Показательно, что в последнем матче на профессиональном уровне против команды Англии, в котором борьба шла за путёвку в плей-офф, форварда заменили уже в перерыве. После этого Бэйл спокойно завершил карьеру.

Месут Озил («Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче», «Башакшехир»).

Ещё в марте тихо ушёл из футбола Месут Озил. Получается, что последний матч он провёл в 34 года, хотя на серьёзном уровне он не играл уже давно. Озил ярко начинал в родном «Шальке», но в какой-то момент казалось, что там он закисает. В январе 2008-го гельзенкирхенцы продали его всего за 5 миллионов евро в «Вердер», где хавбек заблистал. Озил пробился в сборную Германии и получил приглашение перейти в «Реал», где играл важную роль. До сих пор не все понимают, почему в 2013-м мадридцы отпустили немца, который был полезен на поле. В «Арсенале» Озил выиграл четыре кубка, а в 2014-м был одним из лидеров сборной Германии, которая стала чемпионом мира. Жаль, что через несколько лет немец захандрил. В итоге все закончилось конфликтом с тренером «Арсенала» и отъездом в Турцию. Ни в «Фенербахче», ни в «Истанбул Башакшехир» Озил себя прежнего уже не напоминал.

Марек Гамшик («Слован», «Брешия», «Наполи», «Далянь Про», «Гётеборг», «Трабзонспор»).

Последним этот сезон стал и для Марека Гамшика. Хавбек стал легендой «Наполи» и своей страны. Гамшик, например, побил рекорд Диего Марадоны по голам в составе неаполитанцев. Жаль, что трофеи его обходили – всего два Кубка Италии и один Суперкубок очень мало для игрока его калибра. Гамшика часто звали в более сильные команды, но он оставался верен «Наполи». Со сборной же Словакии он пробивался и на чемпионат мира, и на Евро. Последние годы Гамшик доигрывал в Китае, потом неожиданно оказался в шведском «Гётеборге», а заключительные два сезона провёл в турецком «Трабзонспоре».

Боян Кркич («Барселона», «Рома», «Милан», «Аякс», «Сток Сити», «Майнц», «Алавес», «Монреаль», «Виссел Кобе»).

Также в марте тихо завершил карьеру Боян Кркич. Это один из многих футболистов, которые не смогли оправдать надежд. В юности воспитанник «Барселоны» считался огромным талантом, и казалось, что в «Ла Масии» подготовили ещё одну звезду. Испанцы на всякий случай заиграли его в 18 лет, чтобы нападающий не выбрал Сербию. К сожалению, Кркич не смог справиться с чрезмерным давлением. Форвард пытался себя найти в разных клубах: «Барселона», «Рома», «Милан», «Аякс», «Сток», «Майнц», «Алавес». Четыре года назад Кркич уехал в «Монреаль», а последние два года выступал в японском «Виссел Кобе». В итоге уже в 32 года некогда восходящая звезда тихо повесила бутсы на гвоздь.

Жаль, что в России почему-то не принято завершать карьеру с почестями и прощаниями. По ходу 2023 года буднично об этом объявили Юрий Жирков, Павел Мамаев и Роман Шишкин. При этом последние матчи они провели ещё по ходу прошлого сезона.

Роман Андреев