«Ливерпуль» хочет усилиться игроком «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба. Согласно данным журналистов Todofichajes, в подписании французского футболиста заинтересован «Ливерпуль».

Мерсисайдцы намерены побороться за Бенжамена с дортмундской «Боруссией», миланским «Интером» и «Манчестер Сити», которые ранее заявили об интересе к нему.

В прошлом сезоне Павар поучаствовал в 30 матчах чемпионата Германии, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Контракт защитника с «Баварией» истекает летом следующего года, а его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.