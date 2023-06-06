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«Ливерпуль» хочет усилиться игроком «Баварии»

06 Июня 2023 • 11:55 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба. Согласно данным журналистов Todofichajes, в подписании французского футболиста заинтересован «Ливерпуль».

Мерсисайдцы намерены побороться за Бенжамена с дортмундской «Боруссией», миланским «Интером» и «Манчестер Сити», которые ранее заявили об интересе к нему.

 В прошлом сезоне Павар поучаствовал в 30 матчах чемпионата Германии, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Контракт защитника с «Баварией» истекает летом следующего года, а его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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