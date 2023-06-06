На Гюндогана претендуют три клуба

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган близок к тому, чтобы стать свободным агентом. Трудовое соглашение немца с «горожанами» истекает в конце текущего месяца.

Как стало известно журналистам Sport.es, в подписании 32-летнего игрока заинтересованы три клуба. Речь идет о каталонской «Барселоне», лондонском «Арсенале» и представителе чемпионата Саудовской Аравии, название которого не разглашается.

Испанцы готовы подписать Илкая на три года, а «канониры» - на два. Условия саудовского клуба пока неизвестны.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Гюндоган провел 31 матч, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.