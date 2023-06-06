«Брайтон» просит 93 миллиона евро за Кайседо

«Брайтон» готов расстаться со своим полузащитником Мойсесом Кайседо в летнее трансферное окно, но при определённых условиях. Журналист Адриан Каджумба сообщает, что за своего эквадорского вундеркинда «чайки» хотят получить 93 миллиона евро. Это сделает Кайседо самой дорогой продажей в истории «Брайтона».

Отмечается, что за Кайседо в данный момент следят такие клубы, как лондонский «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Пока ни одна из этих команд не сделала предложение, которое удовлетворило бы требования «Брайтона».

Напомним, главный тренер «чаек» Роберто де Дзерби ранее подтвердил, что 21-летний Кайседо с большой долей вероятности покинет «Брайтон» этим летом.