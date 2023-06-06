«Челси» не отпустит Маунта дешевле, чем за 80 миллионов евро

Лондонский «Челси» придерживается устойчивой позиции в переговорах по продаже полузащитника Мэйсона Маунта. Англичанину будет позволено уйти только за 80 миллионов евро. На меньшую сумму «пенсионеры» не намерены соглашаться, о чём сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» пока предлагал за Маунта максимум 55 миллионов евро. «Красные дьяволы» являются приоритетным вариантом для англичанина, но «Челси» хочет именно 80 миллионов евро, несмотря на то, что у Мэйсона через год заканчивается контракт.

Маунт в прошедшем сезоне отметился тремя голами и двумя ассистами в Английской премьер-лиге.