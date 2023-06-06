Макаллистер сегодня должен пройти медосмотр в «Ливерпуле»

Полузащитник «Брайтона» совсем скоро должен пройти медосмотр в новой команде. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Ливерпуль» назначил аргентинцу процедуру на сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, что Макаллистер перейдёт в команду Юргена Клоппа за сумму свыше 60 миллионов евро. «Ливерпуль» согласовал все аспекты сделки с «Брайтоном» и самим Алексисом. Аргентинец должен стать первым трансфером мерсисайдцев в летнее межсезонье.

«Ливерпуль» помимо Макаллистера хочет подписать ещё одного полузащитника. Ранее команда выбыла из гонки за Джудом Беллингемом из дортмундской «Боруссии».