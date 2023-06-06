Рамос дал совет Кейну, где продолжить карьеру

Экс-футболист мадридского «Реала» и «ПСЖ» Серхио Рамос дал совет нападающему сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейну относительно продолжения карьеры.

«Кейн? Мой совет любому футболисту – не отказывайтесь от трансфера в «Реал». Это особый клуб, который знает, как побеждать», - передает слова Серхио таблоид The Mirror.

Ранее в прессе сообщалось, что мадридский гранд рассматривает Кейна в качестве замены французу Кариму Бензема, покинувшему клуб.

В сезоне-2022/2023 Гарри принял участие в 49 поединках за «Тоттенхэм», в которых отметился 32 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.