Горецка может сменить «Баварию» на суперклуб АПЛ

Немецкий хавбек Леон Горецка, который выступает за мюнхенскую «Баварию», может сменить чемпионат Германии на Английскую премьер-лигу. Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях, в трансфере полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Горецка может покинуть «Баварию», если мюнхенский гранд оформит трансфер хавбека сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклана Райса.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Горецка принял участие в 27 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его контракт с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года.