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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Горецка может сменить «Баварию» на суперклуб АПЛ

06 Июня 2023 • 10:07 Комментировать

Немецкий хавбек Леон Горецка, который выступает за мюнхенскую «Баварию», может сменить чемпионат Германии на Английскую премьер-лигу. Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях, в трансфере полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Горецка может покинуть «Баварию», если мюнхенский гранд оформит трансфер хавбека сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклана Райса.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Горецка принял участие в 27 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его контракт с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Леон Горецка трансферы футбола - лето 2023
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