«Челси» определился с двумя трансферными целями

Лондонский «Челси» определился с двумя приоритетными целями на летнее трансферное окно. Как сообщают журналисты таблоида Daily Mail, в шорт-лист «пенсионеров» попали полузащитники Ромео Лавиа и Мойсес Кайседо, выступающие за «Саутгеамптон» и «Брайтон» соответственно.

Источник отмечает, что трансфер Кайседо оценивается в 90 миллионов евро. Что касается Лавиа, то за Ромео «святые» хотят получить 45-60 миллионов.

В минувшем сезоне Мойсес провел 43 поединка во всех турнирах, забил один мяч и сделал результативную передачу. Ромео отметился аналогичными статистическими показателями в 35 встречах.