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«Челси» определился с двумя трансферными целями

06 Июня 2023 • 08:55 Комментировать

Лондонский «Челси» определился с двумя приоритетными целями на летнее трансферное окно. Как сообщают журналисты таблоида Daily Mail, в шорт-лист «пенсионеров» попали полузащитники Ромео Лавиа и Мойсес Кайседо, выступающие за «Саутгеамптон» и «Брайтон» соответственно.

Источник отмечает, что трансфер Кайседо оценивается в 90 миллионов евро. Что касается Лавиа, то за Ромео «святые» хотят получить 45-60 миллионов.

В минувшем сезоне Мойсес провел 43 поединка во всех турнирах, забил один мяч и сделал результативную передачу. Ромео отметился аналогичными статистическими показателями в 35 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мойсес Кайседо Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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