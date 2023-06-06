Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новой домашней формы лондонского «Челси» на следующий сезон. Экипировка «пенсионеров» выполнена в сине-белых цветах с золотой эмблемой.

На воротнике футболки присутствует надпись «Гордость Лондона». Техническим партнером клуба является американский производитель спортивной экипировки Nike. В продажу форма поступит в следующем месяце.

«Челси» провально выступил в прошлом сезоне Английской премьер-лиги. Лондонский клуб занял лишь 12-е место. В Лиге чемпионов «пенсионеры» дошли до четвертьфинала, где по сумме двух матчей уступили мадридскому «Реалу».