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Клуб Роналду хочет подписать звезду «Челси»

06 Июня 2023 • 08:13 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в подписании 32-летнего француза заинтересован «Аль-Наср», цвета которого защищает португальский форвард Криштиану Роналду.

Как стало известно журналисту, саудовский клуб готов серьезно потратиться на контракт Канте. Игрок может перейти в «Аль-Наср» бесплатно, поскольку его соглашение с «пенсионерами» истекает в конце июня.

В минувшем сезоне Канте принял участие всего в девяти матчах за «Челси», в которых отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Наср Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
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