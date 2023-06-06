Клуб Роналду хочет подписать звезду «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в подписании 32-летнего француза заинтересован «Аль-Наср», цвета которого защищает португальский форвард Криштиану Роналду.

Как стало известно журналисту, саудовский клуб готов серьезно потратиться на контракт Канте. Игрок может перейти в «Аль-Наср» бесплатно, поскольку его соглашение с «пенсионерами» истекает в конце июня.

В минувшем сезоне Канте принял участие всего в девяти матчах за «Челси», в которых отметился одной голевой передачей.