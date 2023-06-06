Коул: «Требл не сделает «Манчестер Сити» лучше «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился мнением об успешном выступлении «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне. Команда Хосепа Гвардиолы стала чемпионом АПЛ и триумфатором Кубка Англии.

«Нельзя называть «Сити» лучшей командой в истории АПЛ – это полное неуважение к «Манчестер Юнайтед». Если «горожане» сделают требл, это не сделает их лучше, чем «МЮ». Но еще им нужно это сделать. Пока же «Манчестер Юнайтед» единственный обладатель требла», - передает слова Коула FourFourTwo.

«Манчестер Сити» может оформить требл, если победит миланский «Интер» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоится в Стамбуле 10 июня.