Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер в ближайшее время пополнит состав «Ливерпуля».

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил на своей страничке в социальной сети о полной договоренности между «Брайтоном» и «Ливерпулем» по трансферу 24-летнего аргентинца. По сведениям источника, Макаллистер подпишет контракт с «мерсисайдцами» до 2028 года. Переход игрока обойдется «красным» почти в 70 миллионов евро. Отмечается, что в течение ближайших 48 часов Макаллистер пройдет медосмотр, после чего заключит договор с командой Юргена Клоппа.

По итогам сезона-2022/23 «Ливерпуль» занял пятое место в АПЛ.