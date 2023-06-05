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Макаллистер подпишет долгосрочный контракт с «Ливерпулем» — сделка согласована слухи

05 Июня 2023 • 21:20 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер в ближайшее время пополнит состав «Ливерпуля».

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил на своей страничке в социальной сети о полной договоренности между «Брайтоном» и «Ливерпулем» по трансферу 24-летнего аргентинца. По сведениям источника, Макаллистер подпишет контракт с «мерсисайдцами» до 2028 года. Переход игрока обойдется «красным» почти в 70 миллионов евро. Отмечается, что в течение ближайших 48 часов Макаллистер пройдет медосмотр, после чего заключит договор с командой Юргена Клоппа.

По итогам сезона-2022/23 «Ливерпуль» занял пятое место в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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