Клубы АПЛ начали охоту за голкипером «Севильи»

Вратарь «Севильи» Яссин Буну может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

As утверждает, что в услугах 32-летнего марокканца заинтересованы два клуба Английской премьер-лиги: «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Помимо этого, источник сообщает, что Буну может перебраться в миланский «Интер». Отмечается, что итальянцы уже делали запрос в «Севилью» по возможному трансферу вратаря.

В минувшем сезоне футболист провел 36 матчей во всех турнирах, в которых 60 раз вытаскивал мяч из своих ворот и в семи играх сыграл «на ноль». Контракт Буну с «Севильей» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 12 миллионов евро.