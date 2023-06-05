Хаверц согласовал условия контракта с «Реалом»

Футболист «Челси» Кай Хаверц на словах согласовал условия контракта с «Реалом». Мадридский гранд сообщил представителям 23-летнего немца, что скоро направит предложение по нему в офис «Челси». Пока что контакта между клубами по Хаверцу не было, рассказывает в социальных сетях журналист Феликс Джонсон.

Кай Хаверц является достаточно универсальным футболистом. Он способен сыграть не только на острие атаки, но и на позициях атакующего полузащитника и правого вингера.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кая Хаверца в 60 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 немец забил девять голов в 47 матчах за «Челси».